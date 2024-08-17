Общие потери ВСУ в Курской области составили до 3 160 военных

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Всего за время боевых действий в курском приграничье Вооруженные силы Украины потеряли до 3 160 военнослужащих, 44 танка и 43 бронетранспортера, сообщили в Минобороны России.

За сутки ВСУ потеряли до 300 военнослужащих, 31 единицу бронетехники, в том числе 3 танка, боевую машину пехоты, 3 бронетранспортера, 25 боевых бронированных машин, а также 8 автомобилей, пусковую установку ЗРК "Ирис-Т", орудие полевой артиллерии и станцию радиоэлектронной борьбы.

Вооруженные силы России отразили атаки трех бригад противника в направлении Коренево, Русского и Черкасского Поречного. Также ВС нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 22-й, 61-й, 115-й механизированных, 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новая Сорочина, Любимовка, юго-восточнее Коренево, Леонидово и Косица.

В свою очередь замдиректора департамента информационной политики МЧС РФ Артем Шаров сообщил, что специалисты-взрывотехники за сутки обезвредили ракету и 43 боевых элемента в Курской области. Всего с начала работ обезврежено 118 взрывоопасных предметов. От боеприпасов очищено более 8 гектаров территории.

С 6 августа в Курской области не прекращаются бои с ВСУ. В связи с этим в регионе был введен режим ЧС федерального характера. Также с 10 августа в Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции (КТО).

В регионе уже погибли не менее 12 мирных жителей, а ранения от атак со стороны ВСУ получил еще 121 человек.