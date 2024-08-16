Ракета "Точка-У" упала рядом с энергетическим объектом в Курской области

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Ракета "Точка-У" упала рядом с объектом энергетической инфраструктуры в Курской области. Об этом ТАСС рассказал командир группы разминирования сводного отряда МЧС РФ.

В связи с этим саперы приступили к откопке и обезвреживанию снаряда. Кроме того, как уточнил командир группы разминирования, взрывотехники МЧС России нашли и уничтожили 74 суббоеприпаса американского производства М-42.

"Выполняем работы по разминированию кассетных боеприпасов поставляемыми реактивными системами залпового огня, предположительно, иностранного производства", – уточнил он.

12 августа ВСУ применили химическое оружие в Беловском районе Курской области. Под обстрел подпала бригада "Россетей", которая должна была заняться восстановлением электроснабжения в Беловском районе.

Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов указал на то, что химические боеприпасы, которые использовали ВСУ при обстреле бригады "Россетей", характерны для американского и немецкого вооружения.

С 6 августа в Курской области не прекращаются бои с ВСУ. В связи с этим в регионе был введен режим ЧС федерального характера. Также с 10 августа в Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции (КТО).

По данным на 15 августа, общие потери ВСУ на курском направлении составили около 2 640 военных, 37 танков и 32 бронетранспортера.

В регионе уже погибли не менее 12 мирных жителей, а ранения от атак со стороны ВСУ получил еще 121 человек.

