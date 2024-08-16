Вертолеты Ми-28НМ ударили по живой силе и технике ВСУ в Курской области

Фото: Министерство обороны РФ

Экипажи армейской авиации РФ на вертолетах Ми-28HM ночью нанесли удар по скоплению живой силы, а также военной технике украинских войск в приграничном районе Курской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Удар наносился при помощи управляемых ракет "Вихрь" по разведанным целям. После этого экипаж выполнил противоракетный маневр, выпустил тепловые ловушки и вернулся на площадку вылета.

"По докладам разведки, все указанные цели были успешно уничтожены", – отметили в Минобороны.

Накануне российские силы при помощи ОТРК "Искандер" уничтожили пусковую установку РСЗО HIMARS, из которой ВСУ обстреливали Курскую область. В результате удара по американской установке также были уничтожены шесть реактивных снарядов и два автомобиля охранения.

Бои с украинскими формированиями продолжаются в Курской области с 6 августа. В регионе введен режим ЧС федерального характера. Кроме того, с 10 августа в Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции (КТО).

По данным на 15 августа, общие потери ВСУ на курском направлении составили около 2 640 военных, 37 танков и 32 бронетранспортера.