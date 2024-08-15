Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Общие потери ВСУ за все время боевых действий в Курской области достигли 2 640 военных. За последние сутки украинские войска потеряли до 340 солдат, сообщает Минобороны РФ.

Согласно ежедневной сводке ведомства, за сутки потери украинской армии составили 19 единиц бронетехники, включая пять боевых машин пехоты Bradley и 14 боевых бронированных машин, восемь автомобилей, пять орудий полевой артиллерии, установку реактивной системы залпового огня и две станции радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н" и "Буковель-AD".

Кроме того, оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер-М" нанес удар по колонне из 15 топливозаправщиков в Лубнах Сумской области, в результате чего она была поражена.

За все время боевых действий в Курской области потери армии Украины выросли 37 танков, 32 бронетранспортеров, 23 БМП и четырех установок ЗРК.

В Курской области с 6 августа продолжаются бои с военнослужащими ВСУ. В регионе введен режим ЧС федерального характера.

С 10 августа в Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим КТО.

Как считает командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов, ВСУ заходили на территорию Курской области в составе 12 тысяч военнослужащих. При этом большая часть бойцов к настоящему времени уничтожена, подчеркнул он.

По его словам, украинские войска ставили цель захватить стратегические объекты в регионе. Он ознакомился с документом, где было указано, что руководство НАТО во время приятия решения о нападении на регион рассчитало, что ВСУ смогут занять серьезную территорию.

