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15 августа, 14:12

Политика

ВС РФ восстановили контроль над населенным пунктом Крупец в Курской области

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Вооруженные силы Российской Федерации завершили уничтожение противника и восстановили контроль над населенным пунктом Крупец в Курской области, заявили в Минобороны РФ.

Также попытка мобильных групп ВСУ прорваться вглубь российской территории в районах Варваровки, Сафоновки, Шептуховки, Каучуке, Алексеевском и Матвеевки была пресечена армейской авиацией, БПЛА и огнем артиллерии.

Бои российских и украинских военных в Курской области не прекращаются с 6 августа. 9 августа в регионе ввели режим ЧС федерального характера, с 10-го числа в Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим КТО.

Согласно информации на 15 августа, общие потери ВСУ в курском приграничье составили около 2 640 военных, 37 танков и 32 бронетранспортера.

Сами жители Курской области рассказали о жестокости бойцов ВСУ и как они спешно покидали дома, опасаясь за свою жизнь. Пострадавшие описали действия украинских военных как бесчеловечные.

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