СК: жители Курской области заявили о жестокости бойцов ВСУ

Фото: телеграм-канал "Алексей Смирнов"

Жители Курской области заявили о жестокости бойцов Вооруженных сил Украины, сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ.

В ведомстве подчеркнули, что в настоящее время сотрудники СК продолжают расследование уголовного дела о преступлениях, совершенных украинскими вооруженными формированиями в регионе. Следователи и криминалисты ведут активную работу с местными жителями, фиксируют доказательства и показания свидетелей. Так, жители рассказали о жестокости военных ВСУ и как они спешно покидали дома, опасаясь за свою жизнь. Пострадавшие описали действия украинских военных как бесчеловечные.

Помимо процессуальной деятельности, которая связана с признанием потерпевших таковыми и фиксацией свидетельских показаний, особое внимание уделяется вопросам юридического сопровождения и разрешения проблем социально-бытового характера, возникающих у жителей Курской области, вынужденно покинувших свои дома.

Бои в Курской области с военнослужащими ВСУ идут с 6 августа. В регионе введен режим ЧС федерального характера. Также в Курской, Белгородской и Брянской областях был объявлен режим контртеррористической операции (КТО).

Плененные украинские боевики признались, что получили приказ при сопротивлении расстреливать мирных жителей.

В рамках помощи пострадавшим российское правительство направит 600 миллионов рублей на единовременные выплаты. Средства на это выделят из резервного фонда правительства.

Кроме того, к поддержке призвали и подведомственные Минобрнауки РФ вузы. Так, высшие учебные заведения Курской и Белгородской областей уже начали заселять студентов в общежития в приоритетном порядке. В целом университеты по всей РФ собирают и направляют гуманитарные грузы для пострадавших.