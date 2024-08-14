Кабмин направит 600 миллионов рублей на выплаты пострадавшим в Курской области

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Российское правительство направит 600 миллионов рублей на единовременные выплаты пострадавшим в Курской области, сообщает пресс-служба кабмина.

Средства на это выделят из резервного фонда правительства. Так, единовременная выплата в рамках действующего режима ЧС федерального масштаба составит 15 тысяч рублей, а с учетом материальной помощи общая сумма равняется 25 тысячам рублей.

Эвакуированным или потерявшим имущество жителям Курской, Брянской и Белгородской областей разрешили обратиться к кредитору и получить отсрочку на срок до 6 месяцев. Такие обращения банки должны будут рассмотреть и принять в упрощенном порядке.

Бои с солдатами Вооруженных сил Украины (ВСУ) продолжаются в Курской области с 6 августа. Там введен режим ЧС федерального характера, также с 10 августа в Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции.

Украинские войска уже заблокированы на территории региона. Однако на вечер 12 августа под контролем ВСУ оставались 28 населенных пунктов области.

Из-за атак украинских бойцов погибли 12 мирных жителей, ранены свыше 120 человек. Общие потери ВСУ, по последним данным, составили до 2 030 военных, 35 танков и 31 бронетранспортер.

