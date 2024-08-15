Число пострадавших после падения обломков ракет во Льгове Курской области достигло 4

Фото: телеграм-канал "Алексей Смирнов"

Число пострадавших при падении обломков ракет в городе Льгове Курской области выросло до четырех. Об этом сообщил глава города Алексей Клемешов в своем телеграм-канале.

"Дежурными силами ПВО была отражена атака воздушных целей с кассетными боеприпасами", – написал он.

По словам главы города, двое из пострадавших были госпитализированы, еще два человека находятся на амбулаторном лечении. Детей среди раненых нет. Кроме того, в результате падения обломков повреждены дома, автомобили и спортивный объект, уточнил Клемешов.

При обнаружении подозрительных объектов глава Льгова призвал не приближаться к ним и звонить по номеру 112.

Ранее оперативный штаб Курской области принял решение об обязательной эвакуации жителей Глушковского района. Координация выезда жителей возложена на силовые структуры, местную администрацию и дружинников Курского центра "Патриот".

Вместе с тем, по данным МЧС, большинство жителей приграничных районов региона были временно отселены. В 11 российских регионах для них развернуты 143 пункта временного размещения. Там находятся около 8 тысяч человек, среди которых более 2,5 тысячи детей.

Бои в Курской области с военнослужащими ВСУ идут с 6 августа. В регионе введен режим ЧС федерального характера. А с 10 августа в Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим КТО.

По данным командира спецназа "Ахмат", генерал-майора Апты Алаудинова, ВСУ, предположительно, заходили на территорию Курской области в составе 12 тысяч военнослужащих. При этом большая часть бойцов к настоящему времени уничтожена, подчеркнул он.

Согласно информации на 14 августа, общие потери ВСУ составили до 2 300 военных, 37 танков и 32 бронетранспортера.

