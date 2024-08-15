Оперштаб Курской области объявил эвакуацию жителей Глушковского района

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Оперативный штаб Курской области принял решение об обязательной эвакуации жителей Глушковского района. Об этом в своем телеграм-канале сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов.

Он уточнил, что координация выезда жителей возложена на силовые структуры, местную администрацию и дружинников Курского центра "Патриот".

"Уважаемые земляки, прошу вас с пониманием отнестись к текущей ситуации и следовать всем рекомендациям от силовиков и местных властей", – добавил Смирнов.

Вечером 14 августа оперштаб объявил эвакуацию в Глушкове Курской области. По данным МЧС, большинство жителей приграничных районов области были временно отселены и в настоящий момент находятся в безопасности. Так, в 11 российских регионах для них развернуты 143 пункта временного размещения.

Боевые столкновения в Курской области с украинскими военнослужащими продолжаются с 6 августа. В регионе ввели режим ЧС федерального характера. Кроме того, в Курской, Белгородской и Брянской областях объявлен режим контртеррористической операции (КТО).

В результате атак в Курской области погибли 12 мирных жителей, ранен 121 человек, в том числе 10 детей.

По данным командира спецназа "Ахмат" Апты Алаудинова, ВСУ, предположительно, заходили на территорию Курской области в составе 12 тысяч военнослужащих. Они ставили цель захватить стратегические объекты в Курской области и часть Белгородской области.