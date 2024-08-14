Миссия РФ в ООН назвала применение ВСУ оружия США в Курской области актом эскалации

Фото: телеграм-канал "Алексей Смирнов"

Применение Вооруженными силами Украины (ВСУ) американского оружия во время атаки на Курскую область является актом эскалации и будет иметь последствия, заявил первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

Дипломат подчеркнул, что сейчас всемирная организация не связывалась с российской стороной по поводу происходящего в Курской области.

"Насколько мне известно, нет. ООН очень медленна, когда дело касается России, и очень быстра, когда дело касается западных стран", – цитирует Полянского РИА Новости.

Он также отметил, что Россия на данном этапе не собирается запрашивать заседание СБ ООН по поводу украинской атаки на регион РФ.

Бои в Курской области с военнослужащими ВСУ идут с 6 августа. В регионе введен режим ЧС федерального характера. В Курской, Белгородской и Брянской областях объявлен режим контртеррористической операции (КТО).

В результате атак в Курской области погибли 12 мирных жителей, ранен 121 человек, в том числе 10 детей. Общие потери ВСУ, по последним данным, составили до 2 300 военных, 37 танков и 32 бронетранспортера.

Между тем УВКПЧ ООН попросило Россию предоставить доступ в Курскую область для проверки утверждений о нарушениях прав человека украинскими военными. Однако первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров заявил, что в настоящее время подобная просьба ведомства является трудно осуществимой. Он объяснил этом тем, что никто не сможет обеспечить правозащитникам должную безопасность.