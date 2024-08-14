Захарова прокомментировала просьбу УВКПЧ ООН предоставить доступ в Курскую область

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Российский МИД хочет надеяться, что просьба управления Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) о доступе в Курскую область не является перфомансом, заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

"Очень хочется надеяться, что это какой-то путь к пробуждению. А если это так, то будьте добры, начните с самого начала – с прав человека, с их попрания киевским режимом в отношении крымчан, в отношении Донецка, Луганска и далее", – рассказала она в эфире радио Sputnik.

Она подчеркнула, что действия Вооруженных сил Украины (ВСУ) в регионе являются не нарушением прав человека, а терроризмом со стороны Киева. Поэтому Захарова призвала не подменять под собой разные понятия.

Ранее УВКПЧ обратилось к РФ с просьбой попасть в Курскую область, чтобы представители ООН могли проверить заявления о нарушениях прав человека со стороны украинских военных.

Бои с военными ВСУ продолжаются в регионе с 6 августа. Там введен режим ЧС федерального характера, также в Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции.

По информации властей Курской области, украинские войска были успешно заблокированы. На вечер 12 августа под контролем украинцев оставались 28 населенных пунктов области.

В регионе из-за атак ВСУ погибли 12 мирных жителей, ранен 121 человек, в том числе 10 детей. Общие потери украинских войск, по последним данным, на этом направлении составили до 2 030 военных, 35 танков и 31 бронетранспортер.

