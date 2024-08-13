Байден: ситуация в Курской области создает "настоящую дилемму"

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Американский президент Джо Байден заявил, что текущая ситуация в Курской области создает "настоящую дилемму". Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на слова главы Белого дома.

По словам Байдена, ему докладывают о ситуации в Курской области каждые 4–5 часов. На данный момент она ведет к затруднительному положению, считает президент США.

Бои между ВС России и ВСУ идут в Курской области с 6 августа. В регионе введен режим ЧС федерального характера, а с 10 августа в Курской, Белгородской и Брянской областях также действует режим контртеррористической операции (КТО).

С начала боев в Курской области погибли 12 мирных жителей, ранен 121 человек, в том числе 10 детей.

Власти области отметили, что украинские формирования, которые пытаются прорваться на участках в регионе, успешно заблокированы российскими военными. Вместе с тем обстановка на территории области остается сложной.

По последним данным, ВСУ потеряли до 2 030 военных и 35 танков за время боевых действий в Курской области. Российским бойцам также удалось пресечь попытки прорыва противника в районах населенных пунктов Общий Колодезь, Снагость, Каучук и Алексеевский.