Боррель заявил Кулебе о поддержке атак ВСУ на Курскую область

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Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил от имени всего объединения о полной поддержке Киева на фоне нападения Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область.

Таким образом он высказался в ходе беседы с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой. Предметом их разговора стали события в российском регионе, рассказал Боррель на своей странице в соцсети X.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский впервые признал ответственность за нападение украинских подразделений на Курскую область. Он также заявил о подготовке украинскими ведомствами некоего плана для территорий российского региона, где "проводится операция ВСУ".

Бои между ВС РФ и ВСУ идут в Курской области с 6 августа. В связи с происходящим в регионе введен режим ЧС федерального характера, а также с 10 августа в Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции (КТО).

Под контролем украинских формирований на данный момент находятся 28 населенных пунктов Курской области. В связи с этим из приграничных районов региона выехали около 121 тысячи жителей. Однако с начала боев в Курской области погибли 12 мирных жителей, ранен 121 человек, в том числе 10 детей.

В свою очередь, Владимир Путин поставил задачу выбить противника с территорий России и обеспечить надежное прикрытие границы. К 13 августа общие потери ВСУ на курском направлении составили до 2 030 военных и 35 танков.