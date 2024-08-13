Политолог Дизен: НАТО продолжает отвергать дипломатию на фоне эскалации конфликта

Фото: 123RF/palinchak

Североатлантический альянс продолжает отвергать дипломатию на фоне безрассудных эскалаций конфликта на Украине. Об этом заявил норвежский профессор и политолог Гленн Дизен на своей странице в соцсети X.

Кроме того, по его словам, Евросоюз наказывает страны-члены, которые пытаются восстановить дипломатический курс. Дизен подчеркнул, что данный конфликт не имеет ничего общего с "помощью Украине".

"НАТО поддерживает глубокие удары по России и вторжение в РФ. Невозможно критиковать (украинского президента Владимира. – Прим. ред.) Зеленского, даже когда он атакует ЗАЭС и использует откровенно нацистские бригады для нападения на мирных жителей", – указал политолог.

Бои между ВСУ и ВС РФ в Курской области продолжаются с 6 августа. В регионе ввели режим ЧС федерального характера. Кроме того, с 10 августа в Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции (КТО).

По последним данным, в Курской области погибли 12 мирных жителей, ранен 121 человек, в том числе 10 детей. Общие потери ВСУ за все время боевых действий на этом направлении составили 1 610 военных, 32 танка и 23 бронетранспортера.

Зеленский признал ответственность за нападение ВСУ на Курскую область. Он также заявил о подготовке украинскими ведомствами некоего плана для территорий российского региона, на которых "проводится операция ВСУ".