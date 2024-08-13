Власти Курской области заявили, что ВСУ успешно заблокированы

Фото: ТАСС/NEWS.ru/Алексей Белкин

Формирования Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые пытаются прорваться на участках в Курской области, успешно заблокированы российскими военными, сообщил в эфире "Россия 1" доверенное лицо врио губернатора региона гвардии полковник Алексей Кондратьев.

По словам офицера, в настоящее время обстановка на территории области остается сложной. Однако она контролируема и управляема, подчеркнул Кондратьев, сославшись на информацию военных. При этом сплошной линии фронта в регионе нет.

Вместе с тем город Суджа в данный момент находится под контролем российских военных. Тем не менее, там еще действуют мобильные группы ВСУ, уточнил Кондратьев.

Бои между ВС РФ и ВСУ идут в Курской области с 6 августа. В связи с происходящим в регионе введен режим ЧС федерального характера, а также с 10 августа в Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции (КТО).

Под контролем украинских формирований на данный момент находятся 28 населенных пунктов Курской области. В связи с этим из приграничных районов региона выехали около 121 тысячи жителей. Однако с начала боев в Курской области погибли 12 мирных жителей, ранен 121 человек, в том числе 10 детей.

В свою очередь, Владимир Путин поставил задачу выбить противника с территорий России и обеспечить надежное прикрытие границы. К 13 августа общие потери ВСУ на курском направлении составили до 2 030 военных и 35 танков.