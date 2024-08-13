Кириллов: бригаду "Россетей" под Курском обстреляли снарядами, характерными для США и ФРГ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Химические боеприпасы, которые применили украинские войска при обстреле бригады "Россетей" в Курской области, характерны для американского и немецкого вооружения. Об этом сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

"На сегодняшний момент могу сказать, что боеприпасы были в дымовом снаряжении. Дымовое снаряжение по компонентному снаряжению характерно для боеприпасов США и Германии", – отметил он в эфире телеканала "Звезда".

Как уточнил Кириллов, основу снарядов составляют гексахлорэтан и оксид цинка. По словам начальника войск РХБЗ, специалисты взяли пробы и совместно с Минздравом РФ проработали вопросы их забора в полном соответствии с требованиями Организации по запрещению химического оружия.

"Все пробы в установленном порядке переданы в 27-й научный центр войск радиационной, химической и биологической защиты. Это лаборатория, которая является аккредитованной организацией по изучению химического оружия", – объяснил Кириллов.

12 августа ВСУ применили химическое оружие в Беловском районе Курской области. Под обстрел подпала бригада "Россетей", которая должна была заняться восстановлением электроснабжения в Беловском районе.

Бои с военнослужащими ВСУ в Курской области проходят с 6 августа. В регионе введен режим ЧС федерального характера, в Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим КТО.

По последним данным, в регионе погибли 12 мирных жителей, ранен 121 человек, в том числе 10 детей.

Согласно информации на 13 августа, общие потери ВСУ на курском направлении составили до 2 030 военных и 35 танков. Президент Украины Владимир Зеленский признал ответственность за нападение украинских подразделений на регион.

