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Заместитель официального представителя Госдепартамента США Ведант Патель не стал признавать причастность Вашингтона к нападению украинских войск на Курскую область, его слова передает РИА Новости.

"Мы не были вовлечены ни в один аспект операции в Курске", – подчеркнул Патель.

Американский чиновник дал этот комментарий на фоне заявления председателя НАК и директора ФСБ России Александра Бортникова о том, что Киев совершил атаку на регион при поддержке коллективного Запада.

Вместе с тем, по данным начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, химические боеприпасы, которые применили украинские войска при обстреле бригады "Россетей" в Курской области, характерны для американского и немецкого вооружения. Как он уточнил, основу снарядов составляют гексахлорэтан и оксид цинка.

Кроме того, СМИ писали, что западные государства, в первую очередь Германия и США, одобрили атаку ВСУ на регион.

В Курской области с 6 августа продолжаются бои с военнослужащими ВСУ. В регионе введен режим ЧС федерального характера. С 10 августа в Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим КТО.

По последним данным, в регионе погибли 12 мирных жителей, ранен 121 человек, в том числе 10 детей.

К 13 августа общие потери ВСУ на курском направлении составили до 2 030 военных и 35 танков.

