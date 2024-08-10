Politico: Запад одобрил атаку ВСУ на Курскую область

Фото: Министерство обороны РФ

Западные государства, в первую очередь Германия и США, одобрили атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область, сообщает издание Politico.

По данным журналистов, представители МИД Германии заявили, что Украина имеет право на защиту. По мнению дипломатов, оно "не ограничивается ее собственной территорией".

Кроме того, немецкая сторона не дала Киеву "красный свет" в вопросе атаки на российский регион.

На этом фоне Соединенные Штаты решили, что не стоит существенно реагировать на случившееся.

До тысячи украинских военных проникли на территорию Курской области 6 августа. В результате боев российским войскам удалось остановить их, а потом и заставить украинцев перейти в отступление.

В результате украинских формирований погибли 4 мирных жителя, еще 66 человек пострадали. Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) на этом направлении составили до 945 человек. Также ВСУ лишились 102 единиц техники, в том числе 12 танков.

Накануне Пентагон сообщил, что США выделили Украине новый пакет вооружений, включая ракеты Stinger и артиллерию для HIMARS. Его стоимость составила 125 миллионов долларов.

Также Киев получит многоцелевые радары, санитарные машины, боеприпасы для стрелкового оружия, системы Javelin и ракеты TOW.