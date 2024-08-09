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США выделили Украине новый пакет вооружений, включая ракеты Stinger и артиллерию для HIMARS, заявили в Пентагоне. Об этом пишет РИА Новости.

Новый пакет стоимостью 125 миллиона долларов также включает в себя многоцелевые радары, санитарные машины, боеприпасы для стрелкового оружия, системы Javelin и ракеты TOW.

Ранее жители Каховского округа Херсонской области заметили в небе первые истребители F-16 производства США. Самолеты видели над регионом, который контролируется российскими военными, с 7 августа. По предположению главы округа, истребители пролетали с целью посеять панику среди людей.

