Кондратьев: обстановка в Курской области остается сложной, но контролируемой

Фото: телеграм-канал "Алексей Смирнов"

Обстановка в Курской области остается сложной, но контролируемой и управляемой. Об этом заявил доверенное лицо врио губернатора региона, гвардии полковник, участник специальной военной операции Алексей Кондратьев в эфире телеканала Россия 1.

"Как вы знаете, враг вклинился в нашу территорию на глубину до 12 километров, по фронту до 40 километров, но нужно отметить, что сплошной линии фронта нет", – рассказал Кондратьев.

По его словам, в настоящее время бойцы украинской армии пытаются прорваться на отдельных участках. Однако ВС РФ, пограничники, подразделения Федеральной службы безопасности заблокировали военных ВСУ на данных рубежах. Гвардии полковник подчеркнул, что сейчас силы российской армии ликвидирует по частям проникшие мобильные группы противников.

Также Кондратьев прокомментировал обстановку в Судже. Он заявил, что в городе действуют российские подразделения и есть мобильные группы боевиков Украины.

"Но Суджа является на сегодняшний день райцентром Курской области и на здании администрации развивается российский триколор. Это нужно подчеркнуть. Суджа наша, и мы в любом случае уничтожим украинских боевиков", – заявил Кондратьев.

Доверенное лицо врио губернатора региона добавил, что ВС РФ продолжают уничтожать вражеские силы. Он заметил, что мобильные группы украинских боевиков называют ДРГ, однако этот термин не совсем верен.

"Но, тем не менее, идут вполне успешные (для ВС РФ. – Прим. ред.) боевые действия в разных районах. На сегодняшний день есть четкое понимание, что мы удерживаем достаточно четко линию фронта", – подчеркнул участник СВО.

С 6 августа в Курской области не прекращаются бои ВС РФ с ВСУ. В связи с происходящим в регионе введен режим ЧС федерального характера, а также с 10 августа в Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции (КТО).

Под контролем украинских формирований на данный момент находятся 28 населенных пунктов Курской области. В связи с этим из приграничных районов региона выехали около 121 тысячи жителей. Однако с начала боев в Курской области погибли 12 мирных жителей, ранен 121 человек, в том числе 10 детей.

В свою очередь, Владимир Путин поставил задачу выбить противника с территорий России и обеспечить надежное прикрытие границы. К 13 августа общие потери ВСУ на курском направлении составили до 2 030 военных и 35 танков.