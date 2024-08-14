МЧС: большинство жителей приграничных районов Курской области временно отселены

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Большинство жителей приграничных районов Курской области были временно отселены и в настоящий момент находятся в безопасности, сообщила пресс-служба МЧС России.

По данным ведомства, в 11 российских регионах для них развернуты 143 пункта временного размещения. Там находятся около 8 тысяч человек, среди которых более 2,5 тысячи детей. Также для курян действуют еще более 450 ПВР, вместимость которых превышает 35 тысяч человек.

В МЧС подчеркнули, что в течение прошедших суток пунктами воспользовались около 200 курян. Они разместились в ПВР на территории Московской, Тверской, Костромской и Тульской областей. Также жители пострадавшего от атак ВСУ региона круглосуточно получают поддержку от психологов МЧС. Помимо этого, с ними работают специалисты соцслужб.

Вместе с тем на сайте "Госуслуги" для переселенцев функционирует сервис "Попадание в чрезвычайную ситуацию", а также продолжается осуществление выплат для тех, кто был вынужден уехать из опасных районов. Обратиться за финансовой помощью граждане могут в любом регионе временного отселения.

При этом на территории Курской области работает сводный пиротехнический отряд МЧС. К 14 августа специалисты успели обследовать и очистить два гектара территории объекта энергетического комплекса.

Бои в Курской области с военнослужащими ВСУ идут с 6 августа. В регионе введен режим ЧС федерального характера. Также в Курской, Белгородской и Брянской областях был объявлен режим контртеррористической операции (КТО).

В результате атак ВСУ в регионе погибли 12 мирных жителей, ранен 121 человек, в том числе 10 детей. Общие потери украинских войск, по последним данным, составили до 2 300 военных, 37 танков и 32 бронетранспортера.

Между тем Москва отправила в Курскую область более 300 тонн продуктов. По словам Сергея Собянина, столичные медицинские работники продолжают оказывать помощь как поступившим в московские стационары, так и непосредственно пострадавшим на территории Курской области.