Обязательная эвакуация объявлена в Глушкове Курской области

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Региональный оперштаб Курской области принял решение об обязательной эвакуации в Глушкове, сообщил в своем телеграм-канале врио губернатора региона Алексей Смирнов.

Он отметил, что координировать процесс вывоза населения будут силовые структуры. Также к эвакуации будут подключены военнослужащие, местная администрация и дружинники курского центра "Патриот".

Смирнов призвал местных жителей следовать всем рекомендациям.

Бои в Курской области с военнослужащими ВСУ идут с 6 августа. В регионе введен режим ЧС федерального характера. Также в Курской, Белгородской и Брянской областях был объявлен режим контртеррористической операции (КТО).

В результате атак ВСУ в регионе погибли 12 мирных жителей, ранен 121 человек, в том числе 10 детей. Общие потери украинских войск, по последним данным, составили до 2 300 военных, 37 танков и 32 бронетранспортера.

Между тем в МЧС России заявили, что большинство жителей приграничных районов Курской области были временно отселены и в настоящий момент находятся в безопасности. По данным ведомства, в 11 российских регионах для них развернуты 143 пункта временного размещения. Там находятся около 8 тысяч человек, среди которых более 2,5 тысячи детей.