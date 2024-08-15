Крестовоздвиженский храм в Курской области пострадал в результате обстрелов ВСУ

Фото: курская-епархия.рф

Крестовоздвиженский храм в Суджанском районе Курской области пострадал при обстрелах со стороны ВСУ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Курской епархии протоиерея Сергия Клинцова.

Первое упоминание о храме датировано 1784 годом, ансамбль Крестовоздвиженской церкви является памятником архитектуры регионального значения.

По последним данным, в результате атаки украинских войск в регионе пострадали пять храмов и одна обитель – Горнальский Николаевский Белогорский мужской монастырь.

Кроме того, украинские военные разрушили Вознесенский храм-часовню в поселке Краснооктябрьском Глушковского района Курской области. 12 священников выехали из Суджанского района, где продолжаются ожесточенные бои. Все они поселились у родственников в Курске.

В Курской области с 6 августа продолжаются бои с военнослужащими ВСУ. В регионе введен режим ЧС федерального характера.

С 10 августа в Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции (КТО).

По последним данным, в регионе погибли 12 мирных жителей, ранен 121 человек, в том числе 10 детей.

В настоящее время большинство жителей приграничных районов Курской области были временно отселены и в настоящий момент находятся в безопасности. В 11 российских регионах для них развернуты 143 пункта временного размещения.

Согласно информации на 14 августа, общие потери ВСУ составили до 2 300 военных, 37 танков и 32 бронетранспортера.

