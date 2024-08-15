ВС РФ уничтожили обстреливавшую Курскую область установку HIMARS

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские силы при помощи ОТРК "Искандер" уничтожили пусковую установку РСЗО HIMARS, из которой ВСУ обстреливали Курскую область. Об этом сообщило Минобороны РФ.

"Минобороны России опубликовало кадры объективного контроля вскрытия в Сумской области позиционного района пусковой установки РСЗО М142 HIMARS производства США, с которой велись обстрелы Курской области", – говорится в сообщении.

В результате удара по американской установке также были уничтожены шесть реактивных снарядов и два автомобиля охранения.

Ранее ВС РФ завершили уничтожение противника и восстановили контроль над населенным пунктом Крупец в Курской области. Также попытка мобильных групп ВСУ прорваться вглубь российской территории в районах Варваровки, Сафоновки, Шептуховки, Каучуке, Алексеевском и Матвеевки была пресечена армейской авиацией, БПЛА и огнем артиллерии.

В Курской области с 6 августа продолжаются бои с военнослужащими ВСУ. В регионе введен режим ЧС федерального характера.

С 10 августа в Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции (КТО).

По данным на 15 августа, общие потери ВСУ на курском направлении составили около 2 640 военных, 37 танков и 32 бронетранспортера.

Как рассказал советник главы Минобороны РФ Андрей Ильницкий, вторжение ВСУ на территорию региона управляется и согласовывается Киевом с западными спецслужбами.

