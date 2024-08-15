Фото: AP Photo/Russian Defense Ministry Press Service

Вторжение Вооруженных сил Украины на территорию Курской области управляется и согласовывается Киевом с западными спецслужбами. Об этом рассказал советник главы Минобороны РФ Андрей Ильницкий на X Всероссийском молодежном образовательном форуме "Территория смыслов", передает ТАСС.

"Они поставляют технику на Украину, даже того, чего у них у самих может не быть", – указал он.

Однако, как отмечает Ильницкий, пока российские военнослужащие будут владеть преимуществом на линии боевого соприкосновения, западные страны вместе с киевским режимом не начнут переговоры.

Однако заместитель официального представителя Госдепартамента США Ведант Патель недавно не признал причастность Вашингтона к нападению украинских войск на Курскую область, отреагировав тем самым на заявления председателя НАК и директора ФСБ России Александра Бортникова о том, что Киев совершил атаку на регион при поддержке коллективного Запада.

Между тем Владимир Путин в ходе совещания по ситуации в Курской области заявлял, что говорить с Киевом, атакующим мирных граждан и объекты ядерной энергетики в РФ, не о чем. По его словам, вооруженная провокация Киева на российско-украинской границе направлена на усиление его позиций на будущих переговорах. Глава государства добавил, что противник при помощи "западных хозяев" выполняет их волю.

Бои российских и украинских формирований в Курской области не прекращаются с 6 августа. В связи с этим в регионе ввели режим ЧС федерального характера, а с 10-го числа в Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим КТО.

По данным на 12 августа, под контролем ВСУ находились 28 населенных пунктов, но 15 августа стало известно, что ВС РФ восстановили контроль над населенным пунктом Крупец, а также зачистили от украинских боевиков село Мартыновка. На данный момент зачистка осуществляется в Суджанском районе Курской области.

По данным на 15 августа, общие потери ВСУ на курском направлении составили около 2 640 военных, 37 танков и 32 бронетранспортера.

Однако на фоне атак со стороны украинских формирований в Курской области уже погибли не менее 12 мирных жителей, ранения при этом получил еще 121 человек.

