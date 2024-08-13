НАК: в 2024 году в России предотвратили 110 терактов

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В 2024 году в России предотвратили 110 терактов, сообщили в Национальном антитеррористическом комитете на заседании, которое проходит под руководством директора ФСБ России Александра Бортникова. Об этом сообщает РИА Новости.

С начала года спецслужбы пресекли деятельность 45 террористических ячеек и задержали более 1 050 лиц. Их обвиняют в подготовке и совершении террористических преступлений, оправдании и пропаганде терроризма, финансировании террористов и оказании им пособнической помощи.

Отмечается, что в настоящее время сохраняются угрозы со стороны международных террористических организаций, эмиссары которых пытаются внедрять идеи нетрадиционных для России радикальных течений ислама. В основном среди населения Северного Кавказа и мигрантов из Центральной Азии они ищут исполнителей терактов и вооруженных нападений.

В НАК заявили о попытках создания очагов социальной напряженности в РФ, формирования конфликтных ситуаций в российском обществе при участии западной разведки путем информационной антироссийской кампании.

"Увеличилась вербовочная активность иностранных спецслужб по вовлечению российских граждан, в первую очередь молодежи, в террористическую деятельность", – говорится в сообщении.

В ходе заседания были рассмотрены приоритетные задачи профилактики терроризма в условиях СВО. В НАК обратили внимание, что в областях, где проводятся контртеррористические операции, усилены меры по защите населения.

Особое внимание уделено повышению эффективности антитеррористических мер с учетом событий в приграничных с Украиной регионах. Председатель НАК Александр Бортников заявил, что Киев при поддержке коллективного Запада совершил террористическую атаку в Курской области, цели которой – мирное население и гражданские объекты.

ВСУ прорвались на территорию Курской области 6 августа, бои с украинской армией не прекращаются до сих пор. В регионе в связи с этим введен режим ЧС федерального характера.

С 10 августа в Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции (КТО). Из-за атак Украины в Курской области погибли 12 человек, а пострадали 121, в том числе 10 детей. При этом в зоне приграничья также пропали двое волонтеров.

По данным на 12 августа, общие потери ВСУ составили до 1 610 военных. Путин поставил задачу выбить противника с территорий России и обеспечить надежное прикрытие границы.

На данный момент под контролем ВСУ находятся 28 населенных пунктов Курской области. Судьба порядка двух тысяч человек, находящихся там, неизвестна. В то же время из приграничных районов выехали около 121 тысячи жителей. Сейчас обстановка в регионе остается сложной.

