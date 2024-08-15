Алаудинов заявил, что в Судже работают российские подразделения

Фото: телеграм-канал "Апти Алаудинов "АХМАТ"

Вооруженные силы Украины не полностью контролируют город Суджа в Курской области. Об этом рассказал командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов в эфире телеканала "Россия 24".

Он указал на то, что в городе еще находятся российские формирования.

Боестолкновения ВС РФ и ВСУ в Курской области продолжаются с 6 августа. 9 августа в регионе ввели режим ЧС федерального характера, а с 10-го числа в Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим КТО.

По данным на 12 августа, под контролем ВСУ находились 28 населенных пунктов области, но 15 августа стало известно, что ВС РФ восстановили контроль над населенным пунктом Крупец, а также зачистили от украинских войск село Мартыновка. Сейчас зачистка проходит в Суджанском районе региона.

По данным на 15 августа, общие потери ВСУ на курском направлении составили около 2 640 военных, 37 танков и 32 бронетранспортера.

Однако в Курской области уже погибли не менее 12 мирных жителей, ранения при этом получил еще 121 человек.

