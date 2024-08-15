МО РФ опубликовало видео с военными ВСУ, схваченными в Курской области

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Министерство обороны РФ опубликовало видео с пленными Вооруженных сил Украины (ВСУ) после того, как их схватили в Курской области.

На видео попали Арсен Стегар из 82-й бригады из Днепропетровска, Андрей Другий из Одесской области, Сергей Поповец из Кировоградской области. Как утверждает последний, он оказался в Курской области 9 августа.

Кроме того, видны Павел Стасюк и Денис Попов с позывным Тарас. Еще один пленный ВСУ Александр Образцов рассказал, что пошел служить в ВСУ в 2020-м году.

"Мы побывали два часа и попали сразу в плен, под обстрел, нас расстреляли – три машины, три БТР", – сказал пленный.

Бои в Курской области не прекращаются с 6 августа. В связи с этим в регионе ввели режим ЧС федерального характера, также в Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим КТО.

ВС РФ восстановили контроль над населенным пунктом Крупец, а также зачистили от ВСУ село Мартыновка. На данный момент зачистка осуществляется в Суджанском районе Курской области.

По данным на 15 августа, общие потери ВСУ на курском направлении составили около 2 640 военных, 37 танков и 32 бронетранспортера. Однако на фоне непрекращающихся атак со стороны украинских формирований в Курской области уже погибли не менее 12 мирных жителей, ранения при этом получил еще 121 человек.

Советник главы Минобороны РФ Андрей Ильницкий рассказал, что вторжение ВСУ на территорию Курской области управляется и согласовывается Киевом с западными спецслужбами. По его словам, пока российские военнослужащие будут владеть преимуществом на линии боевого соприкосновения, западные страны вместе с киевским режимом не начнут переговоры.

При этом заместитель официального представителя Госдепартамента США Ведант Патель не признал причастность Вашингтона к нападению украинских войск на Курскую область.