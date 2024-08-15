Слуцкий объявил награду в 5 миллионов рублей за поимку "бандеровских недобитков"

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Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий объявил награду в пять миллионов рублей за поимку "бандеровских недобитков", глумившихся над пожилым жителем Курской области и изображавших из себя нацистов. Об этом он заявил в своем телеграм-канале.

"Не всю нечисть удалось выбить в послевоенное время. Слишком глубоко попрятались нацисты по подвалам, затаив на десятилетия злобу и ненависть к русскому" народу", – написал Слуцкий.

Он уточнил, что российская армия занимается их ликвидацией и не дает им распространить их "гуманитарные планы". При этом Слуцкий призвал сомневающихся как в России, так и на Западе открыть глаза.

"Все те, кто говорил о "надуманном" нацизме на Украине, сейчас должны захлебнуться от собственной глупости", – заключил глава ЛДПР.

Такое заявление он выпустил после поста в телеграм-канале военного корреспондента Александра Коца, который опубликовал кадры того, как двое бойцов ВСУ "в фашистских касках глумятся над местным 74-летним дедом, изображая из себя немцев".

Бои российских и украинских военных в Курской области не прекращаются с 6 августа. 9 августа в регионе ввели режим ЧС федерального характера, с 10-го числа в Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим КТО.

Сами жители Курской области рассказали о жестокости бойцов ВСУ и как они спешно покидали дома, опасаясь за свою жизнь. Пострадавшие описали действия украинских военных как бесчеловечные.