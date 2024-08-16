Солдат РФ сжег заглохшую украинскую БМП-1 канистрой с бензином в Курской области

Фото: телеграм-канал "Алексей Смирнов"

В Курской области российский боец сжег украинскую БМП-1 канистрой с бензином. Об этом рассказал врио губернатора региона Алексей Смирнов в своем телеграм-канале.

По словам главы региона, боец заметил заглохшую БМП противника в одном из приграничных районов.

"Пока бойцы ВСУ прятались по кустам, он воспользовался моментом – подъехал к БМП на ВАЗе и просто сжег ее обычной канистрой с бензином", – рассказал Смирнов.

Он также добавил, что надеется лично встретиться с каждым героем.

В Курской области с 6 августа продолжаются бои с ВСУ. В связи с этим в регионе был введен режим ЧС федерального характера. Также с 10 августа в Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции (КТО).

По данным на 15 августа, общие потери ВСУ на курском направлении составили около 2 640 военных, 37 танков и 32 бронетранспортера.

При этом российские войска контролируют обстановку на курском направлении, заявил замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов. По его словам, сейчас идет интенсивная работа по уничтожению подразделений противника.