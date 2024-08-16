Алаудинов: российские войска контролируют обстановку на курском направлении

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские войска контролируют обстановку на курском направлении, сообщил ТАСС замначальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов.

По его словам, в целом обстановка там нормальная, идет интенсивная работа по уничтожению подразделений ВСУ.

"В принципе за вчерашний день было выжжено очень много техники, уничтожено много противника. Сегодня противник пытается уже другими направлениями пробиться. Никак у него это не получается", – сказал генерал-майор.

Он подчеркнул, что российские бойцы работают, удерживая и уничтожая противника.

В Курской области с 6 августа продолжаются бои с ВСУ. В связи с этим в регионе был введен режим ЧС федерального характера. Также с 10 августа в Курской, Белгородской и Брянской областях также действует режим контртеррористической операции (КТО).

По данным на 15 августа, общие потери ВСУ на курском направлении составили около 2 640 военных, 37 танков и 32 бронетранспортера.

Помощник президента РФ Николай Патрушев заявил, что операцию Вооруженных сил Украины в Курской области спланировали НАТО и западные спецслужбы. По его словам, Запад поставил во главе Украины "преступную хунту", а страны Североатлантического альянса поставляли в Киев оружие и военных инструкторов. Кроме того, считает Патрушев, ВСУ регулярно снабжают разведывательными данными и контролируют их действия.