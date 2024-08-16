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Заявления Госдепа США о непричастности к нападению украинских войск на Курскую область не соответствуют действительности. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на помощника президента РФ Николая Патрушева.

"Штаты регулярно говорят одно, а делают другое. Без их участия и непосредственной поддержки Киев бы не рискнул зайти на территорию России", – отметил он.

По словам Патрушева, нападение на Курскую область вызвано предчувствием приближающегося неминуемого краха киевского режима.

Он добавил, что операция ВСУ была спланирована при участии Североатлантического альянса и западных спецслужб.

"Именно Запад поставил преступную хунту во главе Украины, страны НАТО накачали Киев оружием, военными инструкторами, в постоянном режиме снабжают разведданными и контролируют действия неонацистов", – подчеркнул помощник президента РФ.

В Курской области с 6 августа продолжаются бои с ВСУ. В связи с этим в регионе был введен режим ЧС федерального характера. Также с 10 августа в Курской, Белгородской и Брянской областях также действует режим контртеррористической операции (КТО).

По данным на 15 августа, общие потери ВСУ на курском направлении составили около 2 640 военных, 37 танков и 32 бронетранспортера.