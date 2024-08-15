Координационный совет МО займется наращиванием войск при угрозе для границы

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Координационный совет в министерстве обороны России будет регулировать наращивание войск при угрозе прорыва границы. Об этом сообщило Минобороны РФ по результатам заседания совета с участием министра обороны Андрея Белоусова и глав приграничных регионов.

"Моим приказом в министерстве обороны РФ создан координационный совет по вопросам военной безопасности приграничных территорий – Белгородской, Брянской и Курской областей", – заявил Белоусов.

Министр подчеркнул, что главной целью является повышение эффективности всестороннего обеспечения группировок войск, решающих задачи прикрытия госграницы, защиты территории и населения регионов. При этом планируется, что совет будет собираться не реже одного раза в неделю.

Как информирует Минобороны РФ, координационный совет не подменяет собой оперативное управление действиями войск и сил. Это является задачей командования группировки "Север", а также Генерального штаба ВС РФ.

В состав совета вошли профильные заместители министра обороны, руководители органов военного управления, представители Генштаба и руководители указанных субъектов страны.

Среди ключевых задач Белоусов назвал эффективное обеспечение войск вооружением и техникой, средствами поражения и материально-техническими средствами обеспечения, координация действий и эффективного межведомственного взаимодействия при наращивании войск и сил, а также обеспечение инженерного обустройства территорий регионов.

В список приоритетных задач также входят военно-медицинское обеспечение, содействие гражданским властям в эвакуации населения, информирование и обеспечение защиты в рамках этих процессов, принятие дополнительных мер по защите населения и инфраструктуры от атак БПЛА и обстрелов противника.

"Рассчитываю, что информация с мест будет докладываться в рамках совета оперативно и правдиво", – заключил министр.

В Курской области с 6 августа продолжаются бои с ВСУ. В связи с этим в регионе был введен режим ЧС федерального характера.

С 10 августа в Курской, Белгородской и Брянской областях также действует режим контртеррористической операции (КТО).

По данным на 15 августа, общие потери ВСУ на курском направлении составили около 2 640 военных, 37 танков и 32 бронетранспортера.