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Населению Красноармейска, который расположен на подконтрольной ВСУ территории Донецкой Народной Республики, необходимо эвакуироваться. Об этом заявил глава городской военной администрации Сергей Добряк, передает РИА Новости.

По его словам, в настоящий момент российские войска подошли к городу на расстояние десяти километров. В первую очередь Красноармейск необходимо покинуть семьям с детьми и пожилым людям.

По данным СМИ, подразделения ВС РФ подошли к трассе снабжения крупных хабов украинской армии Донецк – Красноармейск 10 августа. Поставки через нее получали силы противника, разместившиеся в Селидове, Украинске, Новогродовке, Карловке и Курахово. При этом в последнем населенном пункте был предусмотрен подвоз сразу с нескольких направлений.

Между тем Вооруженные силы России освободили село Ивановка в ДНР. Подразделения группировки войск "Центр" нанесли поражение формированиям 32-й, 53-й, 100-й, 117-й, 151-й механизированных бригад ВСУ.