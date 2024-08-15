ВС РФ освободили село Ивановка в ДНР

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Вооруженные силы России освободили село Ивановка в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Как отмечается в ежедневной сводке ведомства, при освобождении населенного пункта подразделения группировки войск "Центр" нанесли поражение формированиям 32-й, 53-й, 100-й, 117-й, 151-й механизированных бригад ВСУ. Также в районах населенных пунктов Торецк, Гродовка, Воздвиженка, Калиново, Новгородское, Миролюбовка и Нелеповка было нанесено поражение 109-й бригаде теробороны и 111-й бригаде нацгвардии Украины.

Вместе с тем подразделения "Центра" отразили семь контратак штурмовых групп 53-й механизированной бригады ВСУ и 15-й бригады нацгвардии.

В результате действий ВС РФ украинские войска потеряли до 470 военных, боевую машину пехоты Bradley, MaxxPro, два автомобиля и 122-миллиметровую гаубицу Д-30.

За июль ВС РФ освободили 19 населенных пунктов ДНР. При этом за прошедшую неделю на донецком направлении также освобождены населенные пункты Тимофеевка и Веселое.

Ранее российские силы освободили населенный пункт Лисичное в ДНР. Как отметили в ведомстве, российские военнослужащие продолжают удерживать инициативу на всем донецком направлении.

