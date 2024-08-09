Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Подразделения группировки войск "Центр" ВС РФ освободили населенные пункты Тимофеевка, Новоселовка Первая и Веселое Донецкой Народной Республики (ДНР) за неделю, передает пресс-служба Минобороны России.

Ранее российские военнослужащие впервые ликвидировали в зоне проведения спецоперации бронетранспортер Spartan, который произвели в Британии. Также российский расчет ОТРК "Искандер" уничтожил боевой вертолет Ми-24 ВСУ на аэродроме Полтава. Также были уничтожены автомобили инженерной авиационной службы.

Российские солдаты ранее освободили населенный пункт Волчье в ДНР. Они поразили формирования 31-й, 32-й механизированных, 68-й егерской, 1-й танковой бригад ВСУ, 109-й и 241-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Дружба, Торецка, Новгородское, Розовка, Ивановка, Новогродовка и Новоселовка Первая ДНР.