Минобороны показало кадры уничтожения "Искандером" вертолета под Полтавой

Расчет ОТРК "Искандер" уничтожил боевой вертолет Ми-24 ВСУ на аэродроме Полтава. Соответствующие кадры показало Минобороны РФ.

Также были уничтожены автомобили инженерной авиационной службы.

Российские военные ранее поразили за сутки девять украинских самолетов Су-27 и МиГ-29 в результате группового удара высокоточным оружием по аэродрому и работы средств противовоздушной обороны (ПВО).

Помимо этого, расчет оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) "Искандер" уничтожил в Великодолинском поселке Одесской области позиции зенитно-ракетной системы С-300ПС.

