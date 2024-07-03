Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03 июля, 14:36

Политика

Минобороны показало кадры уничтожения "Искандером" вертолета под Полтавой

Видео: телеграм-канал "Минобороны России"

Расчет ОТРК "Искандер" уничтожил боевой вертолет Ми-24 ВСУ на аэродроме Полтава. Соответствующие кадры показало Минобороны РФ.

Также были уничтожены автомобили инженерной авиационной службы.

Российские военные ранее поразили за сутки девять украинских самолетов Су-27 и МиГ-29 в результате группового удара высокоточным оружием по аэродрому и работы средств противовоздушной обороны (ПВО).

Помимо этого, расчет оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) "Искандер" уничтожил в Великодолинском поселке Одесской области позиции зенитно-ракетной системы С-300ПС.

Читайте также


политика
Фестиваль "Солома"
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика