03 июля, 14:36Политика
Минобороны показало кадры уничтожения "Искандером" вертолета под Полтавой
Также были уничтожены автомобили инженерной авиационной службы.
Российские военные ранее поразили за сутки девять украинских самолетов Су-27 и МиГ-29 в результате группового удара высокоточным оружием по аэродрому и работы средств противовоздушной обороны (ПВО).
Помимо этого, расчет оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) "Искандер" уничтожил в Великодолинском поселке Одесской области позиции зенитно-ракетной системы С-300ПС.