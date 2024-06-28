МО РФ: расчет ОТРК "Искандер" уничтожил позиции ЗРК С-300ПС в Одесской области

Фото: Министерство обороны РФ

Расчет оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) "Искандер" уничтожил в Великодолинском поселке Одесской области позиции зенитно-ракетной системы С-300ПС, сообщили в телеграм-канале Минобороны РФ.

По данным ведомства, средства объективного контроля подтвердили попадание в цель. В результате удара уничтожены радиолокационная станция РПН (радиолокатор подсвета наведения), низковысотный обнаружитель и кабина боевого управления.

Ранее ВС РФ нанесли удар в районе сел Шевченково и Котлярово Николаевской области, где была замечена установка HIMARS, которая могла атаковать Крым дальнобойными ракетами. По сообщениям местных жителей, взрыв был сдвоенный, вероятнее всего, склад с боекомплектом для системы HIMARS.

До этого российская армия ударила высокоточными "Кинжалами" по украинским аэродромам. В Минобороны России уточнили, что для атаки ВС РФ использовали комплексы большой дальности морского базирования и беспилотники.