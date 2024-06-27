ВС РФ нанесли удар "Кинжалами" по украинским аэродромам

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российская армия ударила высокоточными "Кинжалами" по украинским аэродромам. Об этом пишет RT со ссылкой на ежедневную сводку министерства обороны РФ о ходе спецоперации.

Также для атаки ВС РФ использовали комплексы большой дальности морского базирования и беспилотники. Удар нанесен по инфраструктуре, где противник хотел расположить западные самолеты. В ведомстве подчеркнули, что поставленные цели были достигнуты.

Ранее Вооруженные силы РФ ударили по позициям украинских войск в районе Ивано-Франковска.

До этого российские войска в качестве ответной реакции на попытки Киева нанести ущерб энергетическим объектам, расположенным на территории РФ, произвели групповой удар с помощью высокоточного оружия и дронов по энергетической инфраструктуре Украины.

