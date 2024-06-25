25 июня, 13:29Политика
ВС РФ уничтожили два склада военно-технического имущества ВСУ
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Российская армия уничтожила два украинских военно-технических склада. Министерство обороны России опубликовало в телеграм-канале ежедневную сводку о ходе спецоперации на Украине.
"Оперативно-тактической авиацией, БПЛА, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ уничтожены два склада военно-технического имущества ВСУ, радиолокационная станция обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18", – уточняется в публикации.
Кроме того, в 128 районах подразделения ВС РФ нанесли удар по вражеской живой силе и технике.
Ранее министр обороны России Андрей Белоусов заявил, что российская армия владеет инициативой на всей линии фронта в районе спецоперации. Он считает, что такого удалось достичь благодаря мужеству, самоотверженности и профессиональной работе военных. РФ сейчас борется за установление справедливого и равноправного миропорядка, указал глава ведомства.
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