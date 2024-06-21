Белоусов заявил, что ВС РФ владеют инициативой на всей линии фронта

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Вооруженные силы (ВС) РФ владеют инициативой на всей линии фронта в зоне СВО. Об этом заявил глава Минобороны РФ Андрей Белоусов.

Министр пояснил, что такого удалось достичь благодаря мужеству, самоотверженности и профессиональной работе военнослужащих. Белоусов отметил, что сейчас РФ борется за установление справедливого и равноправного миропорядка, в чем ее пытается сдержать Запад. Глава ведомства заявил, что страны Запада пытаются помешать России, сломать независимый политический курс и поставить под удар ее безопасность.

"И сегодня, в ходе специальной военной операции, российские военнослужащие с честью выполняют свой воинский долг, эффективно отстаивают национальные интересы, решительно борются с последователями нацистской идеологии", – цитирует его ТАСС.

Вместе с этим Белоусов добавил, что россияне могут не сомневаться в силе российской армии. Военные могут обеспечить государственный суверенитет, защитить мирную жизнь, создать условия для дальнейшего развития и процветания страны, заключил он.

Ранее стало известно, что потери украинских военных за неделю в зоне СВО составили до 12 795 военных. В частности, на территории, подконтрольной группировке "Север", потери Украины составили до 1 710 солдат. При этом в зоне ответственности группировки "Запад" погибли около 3 405 военных, на участке "Юг" зафиксировали до 3 785 погибших.

