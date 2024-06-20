Белоусов напомнил об ответственности за срыв сроков стройки жилья для военных

Министр обороны России Андрей Белоусов напомнил строителям об уголовной ответственности за срыв сроков возведения жилья для военных. Это заявление он сделал во время инспекции объектов инфраструктуры 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота (ТОФ). Соответствующее видео опубликовано в телеграм-канале Минобороны.

Белоусов добавил, что строители будут ежемесячно докладывать о количестве механизмов и людей. Он указал, что в соответствии с принятым решением нужно точно в срок обеспечить строительство новых казарм для проживания военнослужащих, хранилищ вооружения и военной техники, объектов парковой зоны.

По данным Минобороны РФ, строительство новых объектов запланировано в два этапа. В ходе первого этапа до 1 декабря 2025 года необходимо возвести три казармы на 400 человек каждая и столовую на тысячу мест. В рамках второго этапа должны быть построены еще три казармы, универсальный спортивный тренировочный комплекс, хранилище техники, пункты техобслуживания и ремонта и другое.

"Строительство нужно выполнить в срок. Ребята сейчас начнут возвращаться, к этому времени должны быть созданы все условия, чтобы все было готово", – добавил министр обороны.

Ранее Белоусов потребовал оперативно достроить жилье в микрорайоне Снеговая Падь во Владивостоке для служащих в ТОФ. Он поручил активизировать работы на пяти незавершенных пятиэтажках. Кроме того, он обратил внимание местных властей на необходимость развития социнфраструктуры в регионе.