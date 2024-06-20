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20 июня, 13:28

Политика

Белоусов напомнил об ответственности за срыв сроков стройки жилья для военных

Видео: телеграм-канал "Минобороны России"

Министр обороны России Андрей Белоусов напомнил строителям об уголовной ответственности за срыв сроков возведения жилья для военных. Это заявление он сделал во время инспекции объектов инфраструктуры 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота (ТОФ). Соответствующее видео опубликовано в телеграм-канале Минобороны.

Белоусов добавил, что строители будут ежемесячно докладывать о количестве механизмов и людей. Он указал, что в соответствии с принятым решением нужно точно в срок обеспечить строительство новых казарм для проживания военнослужащих, хранилищ вооружения и военной техники, объектов парковой зоны.

По данным Минобороны РФ, строительство новых объектов запланировано в два этапа. В ходе первого этапа до 1 декабря 2025 года необходимо возвести три казармы на 400 человек каждая и столовую на тысячу мест. В рамках второго этапа должны быть построены еще три казармы, универсальный спортивный тренировочный комплекс, хранилище техники, пункты техобслуживания и ремонта и другое.

"Строительство нужно выполнить в срок. Ребята сейчас начнут возвращаться, к этому времени должны быть созданы все условия, чтобы все было готово", – добавил министр обороны.

Ранее Белоусов потребовал оперативно достроить жилье в микрорайоне Снеговая Падь во Владивостоке для служащих в ТОФ. Он поручил активизировать работы на пяти незавершенных пятиэтажках. Кроме того, он обратил внимание местных властей на необходимость развития социнфраструктуры в регионе.

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