Цивилева: необходимо вывести соцподдержку участников СВО на новый уровень

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

В России необходимо вывести социальную поддержку участников спецоперации на Украине на качественно новый уровень, в том числе по вопросам медпомощи, реабилитации и протезирования. Об этом замминистра обороны России Анна Цивилева написала в телеграм-канале.

Она рассказала, что посетила Окружной военный клинический госпиталь № 301 в Хабаровске, встретилась с бойцами СВО, которые там лечатся, и вручила им государственные и ведомственные награды. Также они обсудили проблемы и вопросы, возникающие при оказании медпомощи. Искать решения будут в единой связке Минобороны и госфонда "Защитники Отечества", добавила Цивилева.

По ее словам, планируется выстроить бесшовное взаимодействие структур, чтобы обеспечить комплексную соцподдержку военных, а после их демобилизации – реабилитацию и адаптацию к мирной жизни при поддержке "Защитников Отечества". Замминистра обороны считает, что такая преемственность поможет работать эффективнее, в формате одного окна.

Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сказала, что российскому правительству следует рассмотреть вопрос об освобождении бойцов СВО от выплат процентов по кредиту. Она также предложила снять с членов семей участников спецоперации обязательство уплачивать налог на имущество.

В свою очередь, Владимир Путин призвал беречь не только боекомплект, но и людей, участвующих в СВО. Последнее, указал президент, особенно важно для командного состава.