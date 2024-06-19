Участники СВО смогут получить удостоверение ветерана боевых действий в электронном виде

Участники специальной военной операции теперь могут получить удостоверение ветерана боевых действий не только на бумажном бланке, но и в электронном виде. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании координационного совета по обеспечению потребностей Вооруженных сил России.

Также стало известно, что беззаявительный порядок назначения ежемесячных выплат военным продлили. Для получения такой поддержки больше не нужно собирать и подавать подтверждающие документы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

