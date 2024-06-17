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Режим президента Украины Владимира Зеленского является недоговороспособным, российская сторона уже убедилась в этом. Об этом заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.

Он отметил, что Россия неоднократно подтверждала свою готовность к диалогу, яркий пример этому являются Стамбульские договоренности в апреле 2022 года. Однако такой быстрый выход на мирное решение не устраивал западных партнеров Киева, добавил Небензя.

"Все видели интервью лидера фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давида Арахамии, возглавлявшего делегацию Украины в Стамбуле. Он прямо сказал, что все было готово, но приехал (экс-премьер Великобритании. – Прим. ред.) Борис Джонсон и сказал, что надо продолжать воевать", – приводит РИА Новости слова постпреда РФ.

Кроме того, в октябре 2022 года Зеленский подписал указ, который запрещает вести переговоры с руководством РФ. Небензя заключил, что подобная вопиющая непоследовательность является отображением всей внешней политики Украины.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба признал, что присутствие российской стороны за столом переговоров необходимо для завершения украинского конфликта.

До этого официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин не отвергает переговоры с Киевом, однако потребуется легитимная фиксация их итогов.