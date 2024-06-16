Песков заявил, что переговоры с Киевом возможны при условии легитимной фиксации их итогов

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Владимир Путин не отвергает переговоры с Киевом, однако потребуется легитимная фиксация их итогов, отметил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Видео с его комментарием появилось в телеграм-канале журналиста Павла Зарубина.

Песков подчеркнул, что нынешний украинский лидер Владимир Зеленский не является тем человеком, с которым можно заключать какие-либо соглашения, поскольку в таком случае юридически они будут нелегитимны.

"В свое время Зеленский приходил к власти под флагом мира и намерения установить мир, спасти Украину. Он всегда говорил, что он не держится за кресло и готов на все ради своей Родины. Вот посмотрим, готов ли он", – добавил представитель Кремля.

Пресс-секретарь президента РФ призвал Зеленского задуматься об условиях, которые предлагает Россия. В случае отказа ситуация в зоне боевых действий будет только ухудшаться для ВСУ, о чем уже свидетельствует сегодняшняя динамика, подчеркнул Песков.

По его словам, переговоры по мирному урегулированию потребуют системы гарантий, которые обеспечат доверие.

"Договоренности на бумаге – это плод очень сложных экспертных переговоров, это баланс интересов и, конечно, учет реалий на земле. И так будет в этот раз тоже", – резюмировал он.

Ранее Путин назвал условия для начала переговорного процесса по ситуации на Украине. Так, войска ВСУ должны покинуть территории ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Кроме того, Украина также должна официально уведомить РФ, что не будет вступать в Североатлантический альянс.

Запад, в свою очередь, неконструктивно отреагировал на инициативы по новой архитектуре безопасности и урегулированию ситуации на Украине, отметил Песков. По его данным, предложения российского президента о перемирии даже не будут вынесены на повестку в рамках конференции в Швейцарии.

