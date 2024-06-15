Песков назвал неконструктивной реакцию Запада на инициативы Путина

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Любимов

Запад неконструктивно отреагировал на инициативы по новой архитектуре безопасности и урегулированию ситуации на Украине, озвученные Владимиром Путиным. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Ее много, огромное количество – официальная реакция, официальные заявления. Неконструктивного характера", – ответил представитель Кремля на вопрос о том, последовал ли со стороны западных государств какой-либо ответ на предложения российского лидера.

Кроме того, Песков подчеркнул, что Россия не собирается передавать какие-либо послания участникам швейцарского саммита по Украине. Он также отметил, что российская сторона питает надежду на то, что в следующий раз украинский конфликт будет обсуждаться "на более предметном и обещающем мероприятии".

По словам представителя Кремля, на данный момент на саммите в Швейцарии не идет обсуждение вопроса мира на Украине. Вместо этого участники мероприятия будут рассматривать вопросы "гуманитарного и окологуманитарного характера".

В соответствии с данными Пескова, озвученные Владимиром Путиным предложения о перемирии даже не будут вынесены на повестку дня.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что на конференции в Швейцарии должны обсуждать предложения Владимира Путина по Украине, чтобы спасти мир. Дипломат также отметила, что присутствующим на конференции политикам могут представить предложения общего характера, подразумевающие необходимость в значительных вложениях.

Путин назвал условием старта переговоров по мирному урегулированию между Москвой и Киевом вывод украинских войск с территорий ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Вторым условием начала переговорного процесса российский лидер назвал официальное уведомление со стороны Украины о том, что страна отказывается от присоединения к НАТО. Если это будет выполнено, незамедлительно последует приказ о прекращении огня, заверил президент.