В Кремле заявили, что Путин озвучил мирную инициативу РФ, а не ультиматум

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Озвученные Владимиром Путиным условия урегулирования на Украине – это комплексная и глубокая мирная инициатива, а не ультиматум, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в беседе с газетой "Известия".

"Это именно мирная инициатива. <...> Речь идет и о дальнейшем обсуждении гарантий безопасности", – пояснил официальный представитель Кремля, добавив, что украинский лидер Владимир Зеленский "неверно его понял".

Однако Песков уточнил, что при обсуждении мирного урегулирования нужно учитывать вхождение новых регионов в состав РФ, так как ситуация с 2022 года изменилась.

В свою очередь, политолог Марат Баширов в эфире радиостанции "Комсомольская правда" выразил мнение, что Запад вряд ли ответит хамскими заявлениями на условия Путина о переговорах с Украиной.

По его словам, администрация США сейчас находится в совершенно другой геополитической конструкции.

"Поэтому не думаю, что мы услышим очень быстрый хамский ответ, по крайней мере, сейчас ребята задумаются и будут взвешивать, дальше ли воевать или все-таки начать переговоры", – считает эксперт, отметив, что страны Запада все же выдвинут свои требования.

Политолог добавил, что слова Путина были адресованы не к "мирной конференции" в Швейцарии, а к совещаниям G7, которые сейчас проходят в Италии.

До этого Зеленский высказался, что заявления Путина ничем не отличаются от прошлых слов. Он также считает, что РФ не прекратит наступать, даже если украинская сторона выполнит все условия. При этом глава РФ поделился мнением, что украинский кризис является следствием западного и европейского развития конца XX – начала XXI века и агрессивной политики, которую Запад ведет на протяжении долгого времени.