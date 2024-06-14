Зеленский назвал ультиматумом условия Путина о мирном урегулировании конфликта

Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский назвал условия Владимира Путина для возобновления мирных переговоров ультиматумом, которому нельзя доверять. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на интервью украинского лидера SkyTG24.

По словам украинского лидера, заявления Путина ничем не отличаются от прошлых слов. Зеленский также считает, что РФ не прекратит наступать, даже если украинская сторона выполнит все условия.

Ранее в ходе встречи с руководителями МИД РФ Путин назвал условия для переговоров с Украиной. По его словам, украинские войска должны быть выведены с территорий ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Только после этого российская сторона будет готова начать переговоры по мирному урегулированию конфликта, уточнил он.

Еще одно условие для возобновления переговорного процесса – это официальное уведомление о том, что Украина не будет присоединяться к Североатлантическому альянсу, добавил президент. Если это будет выполнено, незамедлительно последует приказ прекратить огонь, заверил Путин.

