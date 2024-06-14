Байден: позиция США по ударам американским оружием вглубь РФ не изменилась

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Американский лидер Джо Байден заявил, что не изменил негативного отношения касательно применения ВСУ американского оружия по целям внутри России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на слова Байдена.

Вместе с тем глава Белого дома добавил, что, с его точки зрения, имеет смысл применение оружия США в прилегающих к Украине российских районах.

Ранее начальник Пентагона Ллойд Остин заявил, что США не одобряли нанесение ударов своим оружием вглубь территории России. Эта политика остается неизменной, отметил он.

До этого СМИ сообщали о том, что российская сторона даст активный и решительный ответ на возможные попытки Украины нанести удары вглубь территории РФ.