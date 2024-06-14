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Байден: позиция США по ударам американским оружием вглубь РФ не изменилась

Байден заверил, что США все еще не одобряют удары своим оружием вглубь РФ

Фото: 123RF/palinchak

Американский лидер Джо Байден заявил, что не изменил негативного отношения касательно применения ВСУ американского оружия по целям внутри России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на слова Байдена.

Вместе с тем глава Белого дома добавил, что, с его точки зрения, имеет смысл применение оружия США в прилегающих к Украине российских районах.

Ранее начальник Пентагона Ллойд Остин заявил, что США не одобряли нанесение ударов своим оружием вглубь территории России. Эта политика остается неизменной, отметил он.

До этого СМИ сообщали о том, что российская сторона даст активный и решительный ответ на возможные попытки Украины нанести удары вглубь территории РФ.

Новости мира: США одобрили использование американского оружия для ударов по территории РФ

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